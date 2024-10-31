О гриппе, росте заболеваемости внебольничной пневмонией, новой вакцине от ковида и замедляющей деменцию бесплатной прививке от пневмококка – в интервью с эпидемиологом

21:41, 31 октября 2024, ПАИ

Почему в школах области объявляли карантин? Кто больше всех подвержен риску опасной микоплазменной пневмонии? Есть ли у эпидемиологов хрустальный шар? Чем «Конвасел» лучше других вакцин? На эти и другие вопросы ответила главный внештатный эпидемиолог Псковской области, заведующая эпидемиологическим отделением Псковской областной инфекционной клинической больницы Ирина Семёнова в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Рост заболеваемости внебольничной пневмонией

– Ирина Игоревна, школьные учреждения уходили на карантин (затем с 28 октября у школьников начались каникулы). Какова в области обстановка с инфекционными вирусными заболеваниями?

– Инфекционная заболеваемость ОРВИ сейчас сезонная, показатель по сравнению с прошлым годом не превышен. Но если говорить о внебольничных пневмониях, то там совершенно другая история, поэтому проводятся противоэпидемические мероприятия, чтобы локализовать эти очаги.

– Чем вызван всплеск заболеваемости пневмонией?

– В основном атипичной микрофлорой. Микоплазменная пневмония, как и любая другая инфекция, сезонная и цикличная. Раз в три–семь лет фиксируется подъём заболеваемости в летний и ранний осенний сезон, что мы сейчас и наблюдаем.

– Как понять, что у тебя пневмония?

– У микоплазменной пневмонии триада симптомов. Это длительная гипертермия – до 7–10 дней, боли в горле и коклюшеподобный непродуктивный кашель. Симптомы проявляются у всех по-разному: может быть повышение температуры, лихорадка, слабость, головная и мышечная боль, тошнота, рвота.

– Как уберечься от этого заболевания?

– Профилактика этой инфекции сходна с профилактикой всех респираторных заболеваний. Это соблюдение личной гигиены, оздоровительные мероприятия, физическая культура, закаливание. Если необходимо, использование средств индивидуальной защиты: инфекция передаётся в основном воздушно-капельным путём.

Также нужно прервать пути передачи инфекции – прежде всего в закрытых коллективах, какими являются образовательные учреждения. Главный способ – разобщение, желательно на инкубационный период, а он достаточно длительный – от 15 до 40 дней.

На заседании санитарно-эпидемиологической комиссии говорилось о том, что карантин вводили не для того, чтобы дети где-то бездумно гуляли, общались, собирались на массовые мероприятия, ходили в кружки и секции. Разобщение должно соответствовать своей цели. Поэтому никаких торговых центров, никаких общественных развлечений. Это время нужно использовать для закаливания и учёбы дома.

Эпидемиологи не вангуют

– Специалисты предупреждают, что в стране эпидсезон ещё впереди.

– У нас же нет хрустального шара, поэтому можно только предполагать по аналогии с прошлыми периодами, роста каких именно сезонных заболеваний мы ждём – подъёма гриппа, ОРВИ – или какой будет ситуация с внебольничными пневмониями. Для этого и принимаются профилактические и организационные меры, прежде всего вакцинация. Сейчас рекомендуется вакцинация против гриппа, против пневмококковой инфекции, и я бы ещё рекомендовала против коклюша, который тоже сезонно догоняет респираторные инфекции.

– Почему так важно сделать прививку от коклюша?

– Коклюш действительно опасен, прежде всего для детей младшего возраста. Это достаточно серьёзное заболевание. Длительный кашель может привести к бронхообструктивному синдрому, а следующий этап – это дыхательная недостаточность, тем более если ребёнок не имеет защитных антител.

Но сейчас коклюш взрослеет, начинают болеть школьники, к восьми-девяти годам количество защитных титров от ранней прививки снижается, и она не даёт нужной защиты. Сейчас говорится о том, чтобы ввести прививку от коклюша и в более позднем возрасте. Могут заболеть и взрослые, для них существует другая профилактическая вакцина от коклюша.

Время не ждёт

– Когда лучше всего делать иммунизацию?

– Считается, что иммунизация должна быть сделана в период, когда коллективы ещё не локализованы, мы сами здоровы и не находимся в контакте с носителем инфекции, потому что после вакцинации на две недели образуется иммунологическое окно, когда все силы организма направлены на выработку иммунитета. Поэтому вакцинироваться от гриппа лучше было бы в августе-сентябре, а в данный момент – завтра-послезавтра. Ведь максимальный набор антител против вакцинных штаммов вируса гриппа вырабатывается через шесть месяцев. Вот считайте, на какой месяц он придётся – на февраль-март. Раньше регистрировали подъём заболеваемости гриппом с января по апрель. После ковида ситуация изменилась, в 2022 году грипп начали регистрировать уже с октября-ноября. В прошлом году он немножко отступил и на первое место вышли респираторные инфекции, вызываемые бактериальной флорой. Сейчас бактериальная флора вновь возглавляет список респираторных инфекций, в частности внебольничных пневмоний. Хотя недавно лабораторные исследования выявили большое количество микст-инфекций. То есть к микоплазме присоединяются аденовирус, риновирус. Зарегистрировано также два случая соединения микоплазмы с ковидом.

– Что можно сказать о новом вирусе ковида?

– Сейчас на территории области циркулирует вариант ковида омикрон, который появился в мире в 2023 году. Но до таких штаммов коронавируса, как FLiRT или последний XEC, ещё не дошли, они пока не в тренде.

В регион должна поступить новая вакцина «Конвасел» против коронавирусной инфекции, которая прошла третье клиническое испытание летом этого года. Я побывала на заводе в Институте вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге, нам показывали линию её производства. Если все вакцины, которые мы знали, были созданы на основании S-белка, который мутировал, и наши антитела не успевали за мутацией вируса, то «Конвасел» – на основании N-белка, наиболее стабильного и консервативного. Предположительно, он должен выстроить защиту от всех мутаций коронавируса. Поэтому призываю подумать об этом.

О гриппе и ОРВИ

– Мутации штаммов гриппа учтены в прививке этого года?

– Каждый год ВОЗ и другие организации дают новые рекомендации по включению определённых штаммов вируса гриппа в вакцины, которые предполагают использовать в конкретном сезоне. На территории нашей области применяют две вакцины – «Ультрикс» и «Совигрипп». Выбор по желанию.

– Давайте повторим, что мы должны делать, если заболели.

– Моя любимая фраза – обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. И помнить, что при гриппе использование антибиотиков нерационально. Во-первых, это не приводит к излечению. Во-вторых, это делает флору резистентной. И в-третьих, отрицательно действует на иммунную систему. Если вы сочли, что будете лечиться амбулаторно, соблюдайте меры безопасности. Это личная гигиена, максимальная изоляция, маски, влажная уборка, проветривание.

– На что обратить внимание при лечении?

– На оздоровительные мероприятия: борьбу со стрессом, хороший сон, правильное питание. Остальное лечение – лекарственные препараты, а это очень индивидуально. Именно поэтому первым делом идём к врачу и определяемся, что у нас – грипп или что-то другое. Диагностика прежде всего.

– Некоторые сомневаются в эффективности противовирусных препаратов.

– Если ОРВИ лечить противогриппозным препаратом, естественно, эффекта не получишь. А семь дней принимать антибиотики при вирусной инфекции – это убивать своё здоровье.

– В каких случаях врач назначит антибиотик?

– При бактериальных инфекциях или осложнениях и сугубо индивидуально – в зависимости от клиники, тяжести и длительности заболевания.

– Почему старые добрые антибиотики ушли в прошлое и мы переходим к новым разработкам?

– Переход к новым разработкам не положительный, а отрицательный момент. Но он необходим, потому что мы становимся нечувствительными к антибиотикам из-за бесконтрольного их использования при лечении не только людей, но и животных, а также при выращивании растений. Мы все звенья одной цепи.

Ударим по болезни

– Сейчас наиболее распространены микоплазменные инфекции. Значит, ни в коем случае нельзя рисковать и экспериментировать с антибиотиками?

– Да, тем более что для этой инфекции нужен определённый препарат и не каждый антибиотик может на неё подействовать. Своевременное лечение микоплазменной инфекции позволяет использовать только один антибиотик, и сроки лечения уменьшаются, хотя они достаточно большие.

– Говорят, иногда лучше переболеть.

– Лучше вакцинироваться и таким более безопасным способом тренировать иммунную систему. Некоторые родители говорят: лучше пусть мой ребёнок переболеет, чем у него будет реакция на введение вакцины. Но реакция продлится два дня, а болезнь окажется тяжёлой, длительной, да ещё с риском осложнения. При некоторых инфекционных заболеваниях осложнения бывают достаточно серьёзными и могут наложить отпечаток на всю дальнейшую жизнь и здоровье ребёнка.

– Нынешние вирусы вызывают тяжёлые осложнения?

– Да, прежде всего они отрицательно влияют на сердечно-сосудистую систему, а также на нервную систему и эмоциональную сферу.

– Кто в первую очередь находится в зоне риска?

– Дети до года, беременные женщины, лица старше 60 лет, люди с большим количеством хронических заболеваний, особенно органов дыхания, эндокринной и сердечно-сосудистой системы. Лица с иммунными и онкологическими заболеваниями. Им всем лучше не болеть, а воздействовать на иммунную систему вакцинными препаратами.

– Пневмония у беременной женщины требует специального лечения?

– Беременных госпитализируют в инфекционную клиническую больницу, их ведут наши инфекционисты и лечат их совместно с гинекологом.

Прививка от пневмококка

– Кому вообще показана эта прививка?

– В соответствии с национальным календарём профилактических прививок мы начинаем вакцинировать детей от пневмококковой инфекции с двух месяцев. Также прививаем людей в закрытых социальных учреждениях, призывников. Рекомендуется такая прививка пожилым людям, да и вообще всем. И сейчас лучше всего её делать одномоментно с вакциной от гриппа – в один день на разных участках тела. «Превенар» – вакцина против пневмококка – очень хороший препарат, делается однократно. Пожилые люди заметили, что реже стали болеть респираторными инфекциями. Более того, специалисты говорили нам на конференции, что каким-то образом вакцинация именно этим препаратом защищает и замедляет развитие деменции у пожилых людей. «Превенар» сейчас есть в наших поликлиниках. Определённое количество доз закуплено из средств регионального бюджета, а кто желает, может привиться и платно в центре профилактики на улице Кузнецкой, 23. Ну, если нет каких-то противопоказаний.

– Кто может прививаться бесплатно?

– Дети у нас по календарю прививаются бесплатно, и все желающие могут привиться в поликлиниках бесплатно, пока вакцина в наличии. Пожилые люди из средств федерального бюджета прививаются, у них своя отдельная программа.

– А какие могут быть противопоказания?

– Противопоказания устанавливает только врач. Это серьёзные аллергии вплоть анафилактического шока, неадекватная реакция на введение препарата – какое-то покраснение, воспаление. В конце концов, у каждого препарата есть инструкция, где чётко написаны противопоказания к его введению. А перед прививкой пациента осматривает врач и принимает решение.

– Не будет ли слишком большой нагрузкой для организма, если к прививкам от гриппа и пневмококка добавить ещё вакцину от ковида?

– Привились от гриппа и пневмококка, а через месяц или даже раньше можно и от коронавируса. Вакцины же убитые и не требуют месячного интервала, как живые. Антитела начинают вырабатываться уже через четыре–шесть недель, делать надо раз в год.