Эстрадно-джазовый оркестр появился в Псковской области

21:36, 31 октября 2024, ПАИ

Новый музыкальный коллектив – эстрадно-джазовый оркестр – появился в Псковской области. В его состав вошли артисты из Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, из ансамбля русской музыки «Псков», из военных оркестров, а также молодые музыканты, которые представляют областной колледж искусств, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Художественным руководителем и главным дирижёром коллектива стал Евгений Баранчиков. Инициатором проекта выступила Театрально-концертная дирекция Псковской области.

«Первое выступление нового оркестра состоится 8 декабря в БКЗ филармонии. Это будет концерт «Посвящение Муслиму Магомаеву», где вы сможете услышать самые запоминающиеся песни великого певца. Приглашаю всех познакомиться с нашим новым творческим коллективом», – отметил глава региона.