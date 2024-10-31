Эстрадно-джазовый оркестр появился в Псковской области
Новый музыкальный коллектив – эстрадно-джазовый оркестр – появился в Псковской области. В его состав вошли артисты из Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, из ансамбля русской музыки «Псков», из военных оркестров, а также молодые музыканты, которые представляют областной колледж искусств, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.
Художественным руководителем и главным дирижёром коллектива стал Евгений Баранчиков. Инициатором проекта выступила Театрально-концертная дирекция Псковской области.
«Первое выступление нового оркестра состоится 8 декабря в БКЗ филармонии. Это будет концерт «Посвящение Муслиму Магомаеву», где вы сможете услышать самые запоминающиеся песни великого певца. Приглашаю всех познакомиться с нашим новым творческим коллективом», – отметил глава региона.
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