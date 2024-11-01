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Команда Псковской области впервые сыграет в высшей лиге чемпионата России по настольному теннису

Команда из Псковской области впервые сыграет в высшей лиге А клубного чемпионата России по настольному теннису сезона 2024/2025, сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Команда Псковской области впервые сыграет в высшей лиге чемпионата России по настольному теннису. Фото: с личной страницы Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»

Турнир стартует сегодня, 1 ноября, и завершится в ближайшее воскресенье, 3 ноября. Первый этап состоится в Москве. Вчера псковская команда прибыла на место проведения для регистрации и тренировок.

В составе сборной петербуржцы Даниил Федоров, Виталий Кривоногов, Иван Кондратьев, Роман Кибко и Александр Волошин, а также псковичи Вадим Барышников и Рустам Рузиев. Тренирует команду Вячеслав Буров.

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