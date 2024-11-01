Когда псковичам придут выплаты в ноябре
Отделение Социального фонда России по Псковской области напоминает получателям пенсий, социальных выплат и детских пособий даты их перечисления в ноябре 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.
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Фото: Отделение Социального фонда России по Псковской области
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Фото: Отделение Социального фонда России по Псковской области
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Фото: Отделение Социального фонда России по Псковской области
Поскольку некоторые выплаты выпадают на выходной день, средства будут переведены получателям заранее.
2 ноября через банки поступят ежемесячные пособия:
– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
– в связи с рождением и воспитанием ребенка;
– на первого ребенка до трёх лет;
– по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам;
– на ребёнка военнослужащего по призыву;
– на ребёнка семьям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.
5 ноября – ежемесячная выплата из средств материнского капитала.
8 ноября – пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.
9, 11, 22 ноября псковичам придет пенсия через кредитные организации. Добавим, что выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счёт утром, нужно дождаться зачисления средств до окончания дня.
Если в качестве способа доставки выбрана «Почта России», то пенсии и ежемесячные пособия доставляются с 5-го по 25-е число в зависимости от графика работы почтового отделения. В этот же период приходят и единовременные выплаты, которые семьи получают разово, например единовременные пособия при рождении или усыновлении ребенка, а также первая выплата ежемесячного пособия, которое только было оформлено.
В Социальном фонде обратили внимание псковичей, что выплаты детских пособий проходят в единые даты: в текущем месяце – за предыдущий, то есть в ноябре – за октябрь, в декабре – за ноябрь и т. д.
Консультацию по вопросам выплаты пенсий и пособий можно получить по телефону контакт-центра отделения СФР по Псковской области: 8 800-200-00-98 и через страницу отделения в социальных сетях.
Специалисты готовы ответить на ваши вопросы с понедельника по четверг с 8:30 до 18:00, а в пятницу с 8:30 до 15:30.
Для получения личной консультации по вопросу, требующему получения и обработки персональных данных: ФИО, дата рождения, СНИЛС, паспортные данные, псковичи всегда могут обратиться:
– в клиентскую службу СФР;
- в электронную приёмную на сайте СФР;
- к оператору по номеру телефона единого контакт-центра 8 800-100-00-01.