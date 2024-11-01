Преимущества нового налогового режима АвтоУСН обсудили в Псковском областном Собрании

14:33, 01 ноября 2024, ПАИ

Перспективы введения во всех субъектах России автоматизированной упрощённой системы налогообложения обсудили в формате круглого стола в Псковском областном Собрании депутатов. Дискуссия прошла с участием вице-спикера Александра Братчикова, руководителя областного Управления Федеральной налоговой службы Анны Кутузовой, председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева, финансистов, представителя регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Налоговый режим АвтоУСН, при котором отчётность минимизирована, а налоги рассчитываются автоматически, был введён в 2022 году в четырёх пилотных регионах: Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 1 января 2025 года к эксперименту смогут присоединиться все субъекты России после принятия регионального закона – в октябре соответствующие поправки в Налоговой кодекс внесла Госдума РФ.

Руководитель налоговой службы разъяснила, что при переходе на АвтоУСН организациям и индивидуальным предпринимателям не нужно самостоятельно предоставлять декларацию и отчётность, а также платить страховые взносы за работников – эти расходы берёт на себя федеральный бюджет.

«Налоговый режим нацелен на то, чтобы позволить бизнесу заниматься именно бизнесом, а большая часть администрирования возлагается на налоговые органы», – сформулировала суть нового налогового режима Анна Кутузова.

Ставка при выборе объекта налогообложения «доходы» составляет 8 %, «доходы минус расходы» – 20%.

Специалист отметила, что для перехода на АвтоУСН определён ряд требований к налогоплательщику. Базовыми условиями является численность сотрудников не более пяти человек и годовые доходы в пределах 60 млн рублей, все работники при этом являются налоговыми резидентами и получают зарплату на банковскую карту.

«Я думаю, что АвтоУСН, освобождающий малый бизнес от платежей в страховые фонды, будет мотивировать работодателей, которые сейчас платят зарплату в конвертах из-за высоких дополнительных расходов, переходить на легальный режим», – высказал мнение Александр Братчиков. Вице-спикер отметил, что переход на автоматизированную упрощённую систему налогообложения – это право, а не обязанность налогоплательщика.

По словам Анны Кутузовой, в Псковской области насчитывается 11 тысяч потенциально возможных налогоплательщиков, соответствующих условиям АвтоУСН.

Согласно законодательству, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны заранее уведомить налоговую службу о своём намерении перейти на новый налоговый режим.

«Если мы законом области вводим этот специальный режим с 1 января 2025 года, то мы должны принять его не позднее декабря текущего года, чтобы за месяц все, кто пожелает перейти на АвтоУСН, смогли подать соответствующее заявление», – уточнил временные параметры вступления в силу правовых норм руководитель правительственного комитета Андрей Михеев.

Участники круглого стола также обсудили вопрос, касающийся риска появления выпадающих доходов регионального бюджета в связи с переходом налогоплательщиков на АвтоУСН.

«Четыре пилотных региона «обкатывали» эту систему налогообложения не один год и выпадающих доходов у них не было», – успокоила коллег руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы.

Представители законодательной и исполнительной власти договорились совместно с налоговой службой начать работу над законопроектом.