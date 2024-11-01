Башни Псковского кремля переходят на зимний режим работы

14:38, 01 ноября 2024, ПАИ

В связи с наступившим осенне-зимним сезоном режим работы музейного комплекса «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни), а также Власьевской, Плоской, Покровской башен изменяется. С 1 ноября башни будут работать с 10:00 до 18:00 без выходных. Продажа билетов в кассах будет осуществляться до 17:30. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Во время государственных нерабочих и праздничных дней в 2024-2025 году Варлаамовский угол, Власьевская, Плоская и Покровская башни будут работать по продленному режиму работы – с 10:00 до 20:00 (продажа билетов до 19:30).