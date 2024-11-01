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Происшествия

Изрезавшего себя ножом на улице мужчину задержали в Пскове

Мужчину с ножом задержали в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

«Сотрудниками ППСП УМВД России по городу Пскову задержан мужчина, который днём 1 ноября передвигался по улице Яна Фабрициуса с ножом. Об этом в полицию сообщили очевидцы», – отметили в ведомстве.

Установлено, что 40-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего причинил себе телесные повреждения.

В настоящее время полицейские доставили пострадавшего в травмпункт, после чего он будет дополнительно опрошен в рамках проверки.

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