Изрезавшего себя ножом на улице мужчину задержали в Пскове
Мужчину с ножом задержали в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
«Сотрудниками ППСП УМВД России по городу Пскову задержан мужчина, который днём 1 ноября передвигался по улице Яна Фабрициуса с ножом. Об этом в полицию сообщили очевидцы», – отметили в ведомстве.
Установлено, что 40-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего причинил себе телесные повреждения.
В настоящее время полицейские доставили пострадавшего в травмпункт, после чего он будет дополнительно опрошен в рамках проверки.
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