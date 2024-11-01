Штраф получил себежанин, три года хранивший у себя дома марихуану
Жителя Себежского района осудили за хранение наркотиков, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Установлено, что житель Идрицы более трёх лет хранил у себя дома марихуану (каннабис). Во время обыска полиция изъяла у мужчины наркотик.
Суд признал жителя Себежского района виновным по части 1 статьи 228 УК РФ. Ему назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
01 ноября 2024
Стали известны подробности гибели девушки после падения с 14-го этажа в Великих Луках