Автокредит или потребительский кредит – что выгоднее?

11:14, 02 ноября 2024, ПАИ

Покупку нового автомобиля в России могут позволить себе далеко не все семьи, при этом большинству из них для столь дорогостоящего приобретения понадобятся заёмные средства. Выясняем, что выгоднее оформить: классическую ссуду наличными или целевой автокредит.

Чем привлекателен автокредит для заёмщика

Если сравнивать потребительский кредит на длительный срок и автокредит, то последний выигрывает сразу по нескольким параметрам:

ниже процентные ставки;

доступность льготных программ с господдержкой;

выше одобряемые суммы, так как машина выступает залогом;

возможность оформления даже без первоначального взноса;

скидки дилеров за подключение кредитных программ.

Автокредит особенно выгоден при покупке новой машины в салоне: клиент в любом случае планирует оформление КАСКО, а в ближайшие годы не собирается продавать транспортное средство.

Почему потребительский кредит на автомобиль может быть выгоднее

Хотя автокредиты отличаются сниженной процентной ставкой, популярность стандартных потребительских кредитов на длительный срок, выдаваемых для приобретения машин, остаётся высокой. В числе плюсов кредитования наличными:

не нужен залог – автомобилем можно сразу распоряжаться по своему усмотрению;

нет ограничений при выборе машины – можно пригнать ТС из-за рубежа, купить с рук, после ДТП с последующим восстановлением;

не требуется первоначальный взнос и оформление КАСКО;

деньги выдаются на любые цели – можно купить автомобиль, сопутствующее оборудование, провести тюнинг и так далее;

заявки рассматривают быстрее, согласование залога не требуется.

Потребительская ссуда выдаётся на любые нужды: заёмщик может получить средства сразу на несколько целей, в том числе приобрести автомобиль, сделать ремонт в квартире, отправиться в путешествие.

Как сэкономить, оформляя кредит на покупку автомобиля

Не переплачивать банку, сэкономив средства при оформлении ссуды на покупку транспортного средства, удастся, следуя пошаговому руководству:

Проверьте соответствие критериям льготных программ – господдержка при покупке позволяет уменьшить процентную ставку. Собирайте полный пакет документов – подтвердите платёжеспособность справками от работодателя либо выпиской с лицевого счета ПФР. Снизьте долговую нагрузку – закройте неиспользуемые кредитные карты, погасите долги по другим займам, дождитесь обновления информации в БКИ. Тщательно сравнивайте доступные программы кредитования – ставки, условия, требования, минимальные платежи. Не торопитесь и просчитывайте переплату по каждому предложению. Не отказывайтесь от страхования – зачастую оформление полиса позволяет сэкономить, так как банк предложит улучшенные условия.

Выбирая, что лучше оформить: автокредит или потребительский кредит на длительный срок, помните об ограничениях по целевому договору – если они не критичны, такая ссуда будет выгоднее. Когда на покупку машины не хватает небольшой суммы, заём наличными, напротив, окажется привлекательнее: сэкономите на КАСКО и дополнительных продуктах.

Реклама. ООО «АРСфин». ИНН 7722445717. Erid: LjN8Jzww7.