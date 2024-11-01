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Максимовский фестиваль стартовал в псковском Доме офицеров

Торжественное открытие Максимовского фестиваля прошло в концертном зале Дома офицеров в Пскове сегодня, 1 ноября.

В фестивале участвует более 400 танцоров из 15 муниципалитетов Псковской области. Для участников и гостей выступили заслуженный коллектив «Русские узоры» и профессиональный ансамбль песни и пляски донских казаков.

Фестиваль будет проходить 1 и 2 ноября. В первый день участники смогут посетить мастер-классы, во второй состоится сам конкурс, который завершится гала-концертом с награждением победителей. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Подробности первого дня фестиваля – в фоторепортаже Андрея Кокшарова.

Фото: Андрей Кокшаров, 18:55, 01 ноября 2024, ПАИ
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