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Общество

До завершения регистрации на Международный форум гражданского участия «Мы вместе» осталось три дня

До завершения регистрации на Международный форум гражданского участия «Мы вместе» осталось три дня. Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области

Форум состоится 4–8 декабря в Москве. В нём примут участие десять тысяч участников из России и 40 стран мира. Участниками могут стать добровольцы, представители НКО, органов власти, медиа и компаний, активисты «Движения первых» и международного социального сектора.

Ключевым событием форума станет церемония награждения лауреатов международной премии «Мы вместе» и номинации «Волонтёр года». Также пройдёт международный съезд социально ответственного бизнеса, подведение итогов Года волонтёрского движения в СНГ и награждение волонтёров СНГ.

Регистрация на форум открыта до 4 ноября на платформе Росмолодёжи. Подробнее о событии можно прочесть по ссылке dobro.ru.

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