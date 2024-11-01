До завершения регистрации на Международный форум гражданского участия «Мы вместе» осталось три дня

22:20, 01 ноября 2024, ПАИ

До завершения регистрации на Международный форум гражданского участия «Мы вместе» осталось три дня. Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

Форум состоится 4–8 декабря в Москве. В нём примут участие десять тысяч участников из России и 40 стран мира. Участниками могут стать добровольцы, представители НКО, органов власти, медиа и компаний, активисты «Движения первых» и международного социального сектора.

Ключевым событием форума станет церемония награждения лауреатов международной премии «Мы вместе» и номинации «Волонтёр года». Также пройдёт международный съезд социально ответственного бизнеса, подведение итогов Года волонтёрского движения в СНГ и награждение волонтёров СНГ.

Регистрация на форум открыта до 4 ноября на платформе Росмолодёжи. Подробнее о событии можно прочесть по ссылке dobro.ru.