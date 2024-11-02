В России увеличат размер выплаты за один день больничного

14:42, 02 ноября 2024, ПАИ

Максимальный размер за один день больничного увеличат в России до 6,8 тысячи рублей к 2026 году. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда РФ.

Сегодня за один день больничного россияне получают до четырёх тысяч рублей. В 2025 году максимальный размер компенсации повысят до 5,7 тысячи рублей, а в 2026 году лимит по сравнению с нынешним годом вырастет в 1,7 раза – до 6,8 тысячи рублей в месяц.

Добавим, что рост выплат по временной нетрудоспособности связан с увеличением роста зарплат в России. Так, размеры больничных выплат индексируются каждый год и растут согласно темпам роста средней заработной платы за год.

Напомним, что размер пособия зависит от стажа и заработной платы. Если человек работает до пяти лет, ему выплачивается до 60 % его среднего заработка за два предыдущих года, 80 % – если от пяти до восьми лет, а тем, кто работает свыше восьми лет, полагается 100 % компенсации, но не более установленного лимита.