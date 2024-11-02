На портале госуслуг появился сервис для многодетных семей
На портале госуслуг появился сервис «жизненная ситуация» для многодетных семей, сообщает Минздрав России.
Первые государственные услуги, которые включили в состав «жизненной ситуации»: оформление статуса многодетной семьи; оформление электронного удостоверения многодетных.
Сервис «жизненная ситуация» поможет гражданам не только получать государственные услуги проще и быстрее, но и подобрать варианты совместного досуга. Функционал, представленный на портале, будет пополняться.
Оказание услуг по принципу «жизненных ситуаций» — часть федерального проекта «Государство для людей».
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