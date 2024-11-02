На портале госуслуг появился сервис для многодетных семей

15:12, 02 ноября 2024, ПАИ

На портале госуслуг появился сервис «жизненная ситуация» для многодетных семей, сообщает Минздрав России.

Первые государственные услуги, которые включили в состав «жизненной ситуации»: оформление статуса многодетной семьи; оформление электронного удостоверения многодетных.

Сервис «жизненная ситуация» поможет гражданам не только получать государственные услуги проще и быстрее, но и подобрать варианты совместного досуга. Функционал, представленный на портале, будет пополняться.

Оказание услуг по принципу «жизненных ситуаций» — часть федерального проекта «Государство для людей».