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Общество

На портале госуслуг появился сервис для многодетных семей

На портале госуслуг появился сервис «жизненная ситуация» для многодетных семей, сообщает Минздрав России.

Первые государственные услуги, которые включили в состав «жизненной ситуации»: оформление статуса многодетной семьи; оформление электронного удостоверения многодетных.

Сервис «жизненная ситуация» поможет гражданам не только получать государственные услуги проще и быстрее, но и подобрать варианты совместного досуга. Функционал, представленный на портале, будет пополняться.

Оказание услуг по принципу «жизненных ситуаций» — часть федерального проекта «Государство для людей».

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