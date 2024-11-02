Прокуратура поставила на контроль работу подрядчика, реконструирующего здание бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове

17:33, 02 ноября 2024, ПАИ

Прокурор Пскова поставил на контроль работу подрядчика, который занимается реконструкцией здания бывшего кинотеатра «Октябрь». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

При проверке надзорное ведомство установило, что в соответствии с заключённым контрактом подрядчик строго должен выполнить строительно-монтажные работы в срок. Их должны были завершить до 1 августа 2024 года.

В настоящее время обязанности подрядчика в полной мере не выполнены, пояснили в областной прокуратуре.

«В связи с этим прокурор города в адрес подрядчика внёс представление об устранении нарушений закона. Реальное устранение нарушений поставлено на контроль в прокуратуре города», – заключили в надзорном ведомстве.