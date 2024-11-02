Отпевание старейшего клирика Псковской епархии прошло в Троицком соборе
Отпевание старейшего клирика Псковской епархии митрофорного протоиерея Михаила Мельника прошло в Свято-Троицком кафедральном соборе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе епархии.
Протоиерей Михаил Мельник прослужил в Псковской епархии более 50 лет. Чин отпевания возглавил благочинный храмов Пскова протоиерей Андрей Большанин. Песнопения исполнил хор кафедрального собора.
Проститься с батюшкой пришли настоятели и клирики храмов города православные и псковичи. Протоиерей был погребён возле храма Воскресения Христова в Орлецах. Его настоятелем он прослужил более 20 лет.
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