Отпевание старейшего клирика Псковской епархии прошло в Троицком соборе

22:28, 02 ноября 2024, ПАИ

Отпевание старейшего клирика Псковской епархии митрофорного протоиерея Михаила Мельника прошло в Свято-Троицком кафедральном соборе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе епархии.

Протоиерей Михаил Мельник прослужил в Псковской епархии более 50 лет. Чин отпевания возглавил благочинный храмов Пскова протоиерей Андрей Большанин. Песнопения исполнил хор кафедрального собора.

Проститься с батюшкой пришли настоятели и клирики храмов города православные и псковичи. Протоиерей был погребён возле храма Воскресения Христова в Орлецах. Его настоятелем он прослужил более 20 лет.