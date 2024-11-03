Михаил Ведерников рассказал, какие передачи о Псковской области стоит посмотреть
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников порекомендовал телепередачи о регионе.
«Всегда приятно увидеть наш любимый Псков в выпусках федеральных передач! Каждый такой выпуск повышает узнаваемость региона, а значит, даёт дополнительный импульс туризму», – написал он в своем Telegram-канале.
На выходных глава региона порекомендовал ознакомиться с выпуском программы «Доброе утро» на «Первом канале», где рассказывается о достопримечательностях Великого Новгорода и Пскова.
С 1:17 можно увидеть фрагмент выпуска о псковских храмах.
Этот фрагмент с 1:40 посвящён культуре колоколов.
Сюжет про страусиные фермы можно увидеть с 2:38 в этом выпуске.
«Спасибо коллегам за репортажи о нашей Псковской земле», – отметил Михаил Ведерников.
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