Михаил Ведерников рассказал, какие передачи о Псковской области стоит посмотреть

13:40, 03 ноября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников порекомендовал телепередачи о регионе.

«Всегда приятно увидеть наш любимый Псков в выпусках федеральных передач! Каждый такой выпуск повышает узнаваемость региона, а значит, даёт дополнительный импульс туризму», – написал он в своем Telegram-канале.

На выходных глава региона порекомендовал ознакомиться с выпуском программы «Доброе утро» на «Первом канале», где рассказывается о достопримечательностях Великого Новгорода и Пскова.

С 1:17 можно увидеть фрагмент выпуска о псковских храмах.

Этот фрагмент с 1:40 посвящён культуре колоколов.

Сюжет про страусиные фермы можно увидеть с 2:38 в этом выпуске.

«Спасибо коллегам за репортажи о нашей Псковской земле», – отметил Михаил Ведерников.