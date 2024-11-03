Врач рассказала про опасность удаления татуировок
Свести татуировку можно, однако это длительный и зачастую непростой процесс, рассказала врач-дерматолог, косметолог Ольга Малахова в интервью «Радио 1».
В мире существует метод удаления татуировок с помощью лазера. В таких устройствах весь импульс подаётся за очень короткий промежуток времени — за одну секунду мощность достигает уровня, который можно сравнить с мощностью электрокардиограммы. За этот короткий промежуток времени высвобождается огромное количество энергии, что приводит к «взрыву» пигмента. Это позволяет постепенно удалять татуировку слой за слоем. Однако процесс удаления занимает много времени, поскольку татуировка находится в разных слоях кожи.
Врач подчеркнула, что процесс сведения татуировки не очень полезен для кожи, потому что лазер агрессивно воздействует на одну и ту же зону.
«Русские узоры» из Пскова победили сразу в двух номинациях на международном конкурсе-фестивале
Археологи рассказали об уникальных находках в раскопе на Плехановском посаде в Пскове
День, который нас объединяет: в Бежаницах прошло мероприятие, посвящённое Дню народного единства
На телеканале «Спас» вышел репортаж, посвящённый общероссийскому совещанию епархиальных древлехранителей в Псковской епархии
Более 50 тысяч рублей собрали жители Псковского района для бойцов СВО на благотворительной ярмарке