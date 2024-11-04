Прощание с экс-руководителем Островского района Павлом Мищенковым пройдёт 6 ноября

13:50, 04 ноября 2024, ПАИ

Прощание с экс-руководителем Островского района, председателем Федерации биатлона Псковской области, заслуженным тренером, почётным гражданином Острова Павлом Мищенковым состоится на базе «Юность» в среду, 6 ноября. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в своём телеграм-канале.

Павел Геннадьевич внёс значительный вклад в развитие спорта не только в Островском районе и Псковской области, но и по всей стране. Среди его учеников много выдающихся спортсменов, включая Михаила Иванова, который стал олимпийским чемпионом. Благодаря Павлу Геннадьевичу тысячи молодых людей получили возможность тренироваться на базе «Юность», которую он основал, рассказал Дмитрий Быстров.

Мудрость, организаторский талант, способность дать полезный совет в нужный момент, мужество принимать сложные, но необходимые решения, а также доброта и отзывчивость – вот качества, которыми обладал Павел Мищенков, подчеркнул глава района.

Он также выразил искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и воспитанникам Павла Мищенкова. «Скорблю вместе с вами. Светлая память», – добавил Дмитрий Быстров.