Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Прощание с экс-руководителем Островского района Павлом Мищенковым пройдёт 6 ноября

Прощание с экс-руководителем Островского района, председателем Федерации биатлона Псковской области, заслуженным тренером, почётным гражданином Острова Павлом Мищенковым состоится на базе «Юность» в среду, 6 ноября. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в своём телеграм-канале.

Прощание с экс-руководителем Островского района Павлом Мищенковым пройдёт 6 ноября. Фото из телеграм-канала Дмитрия Быстрова

Павел Геннадьевич внёс значительный вклад в развитие спорта не только в Островском районе и Псковской области, но и по всей стране. Среди его учеников много выдающихся спортсменов, включая Михаила Иванова, который стал олимпийским чемпионом. Благодаря Павлу Геннадьевичу тысячи молодых людей получили возможность тренироваться на базе «Юность», которую он основал, рассказал Дмитрий Быстров.

Мудрость, организаторский талант, способность дать полезный совет в нужный момент, мужество принимать сложные, но необходимые решения, а также доброта и отзывчивость – вот качества, которыми обладал Павел Мищенков, подчеркнул глава района.

Он также выразил искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и воспитанникам Павла Мищенкова. «Скорблю вместе с вами. Светлая память», – добавил Дмитрий Быстров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 ноября 2024

Более 1,5 миллиона рублей потеряли псковичи из-за мошенников
04 ноября 2024

Спасатели ищут пропавшего в невельском озере мужчину
04 ноября 2024

17-летний подросток пропал в Великих Луках
04 ноября 2024

Прощание с экс-руководителем Островского района Павлом Мищенковым пройдёт 6 ноября
04 ноября 2024

Автомобиль опрокинулся в кювет в Псковском районе
03 ноября 2024

40-летний мужчина ушёл из дома в Палкино и не вернулся
03 ноября 2024

Автомобиль вылетел в кювет в Стругокрасненском районе
03 ноября 2024

Женщина-пешеход пострадала в результате наезда автомобиля у ТЦ «Акваполис» в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...