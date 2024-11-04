Несовершеннолетний пропал в Великолукском районе

22:11, 04 ноября 2024, ПАИ

17-летний парень пропал в деревне Немково Лычевской волости в Великолукском районе. С 4 ноября 2024 года его местонахождение неизвестно, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Рост 170 сантиметра, нормальное телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы, короткая стрижка.

Был одет в белую с бежевым толстовку, чёрные спортивные брюки, чёрную куртку с белыми полосами на рукавах, чёрно-белые кроссовки.