Дедовичанка стала участницей встречи с Владимиром Путиным

22:19, 04 ноября 2024, ПАИ

Дедовичанка стала участницей встречи с президентом России Владимиром Путиным и возложила цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Церемония по традиции прошла в День народного единства. Об этом пишет районная газета «Коммуна».

Вместе с Владимиром Путиным в возложении цветов приняли участие главы традиционных конфессий, а также представители общественных, ветеранских и молодёжных организаций.

После церемонии президент пообщался с молодыми активистами, среди которых была боец молодёжного поискового отряда «Журавли» Карина Морозова из Дедовичского района.

«Я очень довольна встречей с президентом и тем, что мне дали возможность представить наш район и отряд на всероссийском уровне», – сказала дедовичанка.