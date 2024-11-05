Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Повышение температур ждёт жителей Северо-Запада на этой неделе

Какой будет погода на Северо-Западе России на этой неделе, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Какой будет погода на Северо-Западе России на этой неделе, рассказали синоптики. Фото: ПАИ

По словам специалистов, на Северо-Западе рабочая неделя стартует довольно холодной погодой. Однако ситуация изменится со среды – в регион придёт согретый Гольфстримом воздух.

«Местами пройдут осадки, переходящие в дожди, а дневная температура на севере и востоке постепенно повысится до +3…+8 градусов, а в юго-западной части – до +6…+11 градусов», – отметили в «Фобосе».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 ноября 2024

Утром 6 ноября жители Псковской области услышат сигнал сирен
05 ноября 2024

В храме Николы со Усохи в Пскове пройдёт лекция по реставрации храмов
05 ноября 2024

5 ноября часть объектов Псковского музея-заповедника будет закрыта для посетителей
05 ноября 2024

Диспансеризация и профилактический медицинский осмотр по полису ОМС: что важно знать
05 ноября 2024

Участники псковского Сретенского бала отправятся в Печоры на экскурсию
05 ноября 2024

Двух бойцов Великой Отечественной войны перезахоронили в Гдовском районе
05 ноября 2024

Повышение температур ждёт жителей Северо-Запада на этой неделе
05 ноября 2024

Яков день наступил по народному календарю

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...