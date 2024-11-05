Повышение температур ждёт жителей Северо-Запада на этой неделе

07:27, 05 ноября 2024, ПАИ

Какой будет погода на Северо-Западе России на этой неделе, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

По словам специалистов, на Северо-Западе рабочая неделя стартует довольно холодной погодой. Однако ситуация изменится со среды – в регион придёт согретый Гольфстримом воздух.

«Местами пройдут осадки, переходящие в дожди, а дневная температура на севере и востоке постепенно повысится до +3…+8 градусов, а в юго-западной части – до +6…+11 градусов», – отметили в «Фобосе».