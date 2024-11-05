5 ноября часть объектов Псковского музея-заповедника будет закрыта для посетителей

10:15, 05 ноября 2024, ПАИ

5 ноября несколько объектов Псковского музея-заповедника будут закрыты, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

В частности, сегодня нельзя будет посетить: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; главное здание Псковского музея-заповедника; Картинную галерею Псковского музея-заповедника; Поганкины палаты; Двор Постникова; Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза); Мемориальный музей-квартиру Ю. П. Спегальского; музей-квартиру В. И. Ленина; Покровскую башню; музей-усадьбу Н. А. Римского-Корсакова; музей-усадьбу С. В. Ковалевской; Музей истории города Печоры.

Но в этот день можно посетить ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки: «Приказная палата – административный центр Псковской земли», «Ратная доблесть эпох» и «Господин Псков»; Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»; музей-усадьбу М. П. Мусоргского.