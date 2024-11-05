Наталия Соколова станет гостьей программы «Оглавление»

11:04, 05 ноября 2024, ПАИ

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 5 ноября, в 14:00.

Какие выводы сделали сотрудники аппарата федерального уполномоченного по правам ребёнка после визита в Псковскую область? Как противостоять попыткам вербовки террористами детей? Опасен ли квадробинг и доберутся ли законодатели до косплееров? Идёт ли на спад кибербуллинг?

Эти и другие темы с Наталией Соколовой обсудят ведущие программы Максим Андреев и Александр Машкарин.

Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».