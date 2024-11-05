О новом руководителе комитета по культуре, передовом опыте Псковской области и новогодних праздниках – в программе «Оглавление»

17:53, 05 ноября 2024, ПАИ

Сколько заявок подано в Президентский фонд культурных инициатив, как поддержат работников культуры на селе, будет ли Опочка шахматной столицей и что нового появится в парке световых фигур, рассказали заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева и врио председателя регионального комитета по культуре Илианна Петрова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Из Новгорода в Псков

– Илианна Ивановна, как вы восприняли предложение поработать в Псковской области?

Илианна Петрова (далее И. П.): Решение поменять регион не было спонтанным, но с Ольгой Александровной мы знакомы давно и у нас налажено очень плодотворное человеческое и профессиональное взаимодействие. Мы познакомились на Псковской земле, и с тех пор я прониклась невероятной атмосферой Псковской области и города Пскова, мне этот регион очень нравится. И когда поступило предложение возглавить комитет, я с радостью его приняла и с удовольствием вникаю в работу.

– Расскажите о себе.

И. П.: Окончила Петрозаводскую госконсерваторию имени Глазунова как инструменталист и дирижёр. В Северо-Западной академии госслужбы получила образование госслужащего. Я замужем, у меня трое детей – девочки 17, 14 и восемь лет. Начала трудовой путь в музыкальной школе, много лет работала педагогом, поэтому опыт общения с детьми и опыт работы в сфере культуры достаточно богатый. В филармонии трудилась в отделе маркетинга, потом режиссёром. Затем решила сменить сферу деятельности и попробовать себя на госслужбе. Несколько лет проработав в министерстве государственного управления, успешно прошла конкурс на должность замминистра культуры Новгородской области. Через три года была назначена министром культуры.

– Как вас встретили?

И. П.: Очень хорошо, я сразу же включилась в работу. Коллеги обрадовались, ведь мы уже знали друг друга и давно взаимодействовали.

Ольга Тимофеева (далее О. Т.): Илианна Ивановна для Псковской области человек не новый, приезжала к нам не раз. Сейчас мы её максимально нагружаем информационно, чтобы погрузить в нашу специфику, ведь, как она сама сказала, культурой пронизаны все сферы. У нас богатейшее историко-культурное наследие, и наша задача – развитие туризма, внутреннего и внешнего. Акцент делаем именно на то, чтобы презентовать свои святыни, бесценные и для региона, и для всего мира. Поэтому стараемся максимально это показать и в мероприятиях, и в проектах, и в форумах, закладывая идеи патриотизма, любви к своей Родине.

На второй день работы Илианны Ивановны мы вместе с руководителями органов исполнительной власти поехали в Гдов. Каждый уделил внимание по своей специфике, с муниципальными служащими провели совещание. Дальше пошли проблемные объекты, и руководители органов исполнительной власти на месте были ориентированы на решение первоочередных задач по спорту, культуре, объектам культурного наследия, туризму, молодёжной политике. Ведь важно, чтобы люди увидели друг друга, познакомились и работали в хорошем взаимодействии. Далее запланированы поездки в Кунью, Печоры, Пушкинские Горы.

– Псковская и Новгородская филармония похожи?

И. П.: В Новгороде филармония находится в кремле, в здании бывшего театра, поэтому там больше театральная сцена. В Пскове свой интересный антураж. Губернаторский симфонический оркестр здесь был создан гораздо раньше и послужил для Новгорода примером, там он появился только в прошлом году. Очень большим достижением Пскова я считаю детскую филармонию. Это прекрасный проект, он должен развиваться и продвигаться. Оркестры народных инструментов есть в обоих городах, очень тесно взаимодействуют наши колледжи. Недавно в Псков приезжал Новгородский колледж искусств имени Рахманинова, в ноябре псковичи поедут в Новгород.

– Культура должна зарабатывать или в массы идти?

И. П.: Я бы с двух сторон подошла к вопросу. Главная задача, как бы это тривиально ни звучало, воспитывать гармонично развитую личность, сохранять духовные ценности. Как? Конечно, идти в массы, чтобы люди слушали классическую музыку, смотрели театральные постановки. Но вместе с этим мы живём в такое время, когда культура, конечно же, должна стараться зарабатывать.

– У Псковской и Новгородской областей много схожего?

И. П.: Регионы очень похожи. У нас одинаковые традиции, богатейшее культурное и историческое наследие, огромное количество памятников, даже по их количеству мы схожи. Но нюансы, конечно, есть. Мне понравилось, что в Псковской области очень сильная команда, а для меня работа в команде – один из важнейших приоритетов, особенно в сфере культуры. И то, что культура здесь пронизывает все сферы деятельности, тоже меня поразило немного, потому что объём работы огромный. Не скажу, что в Новгороде он был намного меньше, но здесь все работают в теснейшей связке. Культура подключается и к туризму, и к молодёжи, и к спортивным мероприятиям. Захватывает воинские захоронения, реставрацию памятников. Идёт максимальное погружение.

Территория креатива

– У нас фестивальная программа организована нон-стоп. Многие считают, что это чересчур. Не надо ли делать три-четыре грандиозных мероприятия, гремящих на всю Россию, а не 100 форумов в регионе?

О. Т.: Мы проводим три-четыре мероприятия – бренда Псковского региона на федеральном уровне. Это Дни пушкинской поэзии и русской культуры. Это консолидированный мультифестиваль «Виноград», где мы акцентируем внимание на собственном производителе и вовлекаем сферы культуры, спорта, молодёжной политики, науки. Скоро на площадке Росконгресса пройдёт форум, где будет рассказано о нашем опыте, как на территории, совсем не свойственной для винограда, создали мероприятие, которое сейчас тиражируется. В этом году оно впервые проходило в Великом Новгороде. Конечно, замечательный проект – фестиваль русской музыки Римского-Корсакова, который мы из зала потихонечку вывели. «Музыка на воде» и «На страже мира» являются продолжением этого же фестиваля в других форматах.

О нас знают и говорят. Скоро в Нижнем Новгороде состоится финал премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Эксперты уже знают: Псковская область опять что-то новенькое придумала. Относительно небольшими мероприятиями мы даём возможность людям соприкоснуться с определённым направлением. Например, в хоровом празднике такие коллективы участвуют, что он достиг федерального уровня. Или «Наше море» – этот молодёжный формат тоже вовлечение в сферу культуры и развития экологического туризма.

У каждого мероприятия своя цель и всегда находится своя целевая аудитория. Два года назад, когда спрашивали, сколько людей придёт на мероприятие, я с трепетом в голосе говорила, что планируем 10 000 человек. А последние два года речь уже шла не о том, что люди не приедут, мы переживали, что людей будет больше, чем заявили. Ведь есть меры безопасности, мы подаём в соответствующие органы информацию о планируемом количестве зрителей и, по сути, несём ответственность за каждого из них.

– Площадки, где проходят мероприятия, стали тесными?

О. Т.: Я так не считаю. Каждый год появляется что-либо новенькое, и мы пробуем различные площадки. Вот «Курган Дружбы» переработал концепцию, и два года подряд аудитория только растёт, причём не та, что специально привозят. Люди сами приезжают, значит, мероприятие востребовано и интересно.

– В августе на берегах Псковы в Пскове прошли большая выставка и фестиваль, посвящённые 80-летию со дня образования области. Людям очень понравилось. Нет ли намерения сделать фестиваль традиционным?

О. Т.: Уже есть поручение губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова. Национальный центр культуры России поддержал и сказал, что Псковская область по следам выставки ВДНХ сразу же в своём формате провела такое мероприятие и мы являемся их детищем. По сути, нас отметили на федеральном уровне.

И очень интересное получилось взаимодействие, когда в рамках нашего мероприятия появилось подворье в Витебской области. Сейчас мы ведём работу с регионами Белоруссии. Подписано соглашение, чтобы они в эти даты тоже свои подворья презентовали.

Земский работник культуры

– Есть ли необходимость в новых кадрах?

И. П.: Нужно проанализировать все направления, со временем обсудим, какие сферы следовало бы укрепить кадрами.

О. Т.: С 2025 года заработает программа «Земский работник культуры», мы получили 28 единиц – это квота на первый год. Сейчас комитет по культуре отрабатывает нормативную базу, потому что это всё связано с федеральным финансированием.

Есть дефицит сотрудников, которые работают в сферах креативных индустрий. Сейчас любая программа не только связана с исполнительским искусством, а нуждается в какой-то обёртке. В этом году заработала школа креативных индустрий, и в следующем ребята выдадут нам интересный результат. Каждый ребёнок выбрал себе направление: дизайн, фото, анимация, звук, а комплексно они создают один продукт. Огромное спасибо всем коллегам, которые участвуют в наших экспериментах даже без финансирования, это команда единомышленников.

– В чём состоит поддержка по программе «Земский работник культуры»?

И. П.: Специалистам, переезжающим в сельскую местность работать в домах культуры, будут выдаваться подъёмные средства.

О. Т.: В нашем колледже культуры много ребят из муниципальных образований. И мы понимали: вернувшись к себе, они получат в основном полставки, так как ставка рассчитывается от количества живущих там людей. Когда жителей становится меньше, норматив уменьшается, но ведь культурная жизнь должна продолжаться. Поэтому для нас очень важно, чтобы молодые ребята, завершив обучение, приходили в свои муниципальные образования, получали там подъёмные федеральные средства, отрабатывали определённое время и работали с жителями, в том числе с молодёжью.

– Если, например, учитель захочет работать в Доме культуры, программа его коснётся?

О. Т.: Несколько лет назад колледж выпускал только специалистов социально-культурной деятельности, а потом добавили специальность педагога, чтобы студенты получили образование, позволяющее вести кружки и работать с детьми.

Поэтому и для педагога, если он, допустим, математик, надо получить соответствующую переквалификацию и определённый допуск. Только после этого будет возможность претендовать на выплаты по земской программе.

– У кого-нибудь возникнет желание лёгких денег: быстренько переквалифицируюсь и получу.

О. Т.: Труд работника культуры очень тяжёлый. Люди видят только итог – праздник, артистов, сцену, всё красиво. А какая работа стоит за этим, какие организационные моменты, тем более когда это на селе, даже не подозревают.

Скоро Новый год

– Какими праздниками порадуете на Новый год?

О. Т.: В парке световых фигур появится новая площадка, связанная с Рождеством. Все учреждения культуры города и районов готовят огромное количество мероприятий. Театр кукол, филармония покажут интересные спектакли и музыкальные проекты. Пройдёт традиционная губернаторская ёлка в Пскове и Великих Луках, будут Рождественские чтения. Следующий год посвящён 100-летию патриарха Тихона, мы сейчас прорабатываем вопрос с епархией. Если позволит погода, на Рождество организуем мероприятие на открытом воздухе.

91 заявка

– Есть ли планы фестивалей в муниципальных районах, подобные «Нашему морю»? Помнится, речь шла об Опочке.

О. Т.: Мы активные пользователи различных грантов и субсидий, но, к сожалению, не всегда наши заявки проходят. Проект, который был запланирован в Опочке, не нашёл финансовой поддержки.

Но мы в очередной раз написали – хотим сделать Опочку столицей русских шахмат, ведь там родился наш замечательный шахматист Александр Петров. Проект объединит и спорт, и культуру, и молодёжную политику, и туризм. Будет такое центральное мероприятие района.

– Сколько заявок вы подали в Президентский фонд культурных инициатив?

О. Т.: В Президентский фонд культурных инициатив подали 91 заявку, это рекорд и большая командная работа. Главным образом заявку формируют муниципальные образования, а комитет по культуре корректирует. Если муниципальное образование не заинтересовано, за него никто ничего не сделает. Мы, конечно, можем приехать, создать проект, но он жить не будет. Там должны гореть сердца.