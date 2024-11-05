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Происшествия

Ещё около трёх миллионов рублей лишились жители Псковской области из-за телефонных мошенников

Около трёх миллионов рублей лишились несколько жителей Пскова, Великих Лук, Псковского, Порховского и Новосокольнического районов после общения с телефонными мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: ПАИ

По версии следствия, звонившие представлялись сотрудниками банковской сферы и других организаций. В ходе общения злоумышленники под разными предлогами завладели деньгами граждан. В частности, аферисты предложили собеседникам якобы для предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов перевести деньги на «безопасный счёт», что те и сделали.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.

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