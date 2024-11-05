Молодых псковских художников приглашают присоединиться к созданию выставки к 9 Мая

15:49, 05 ноября 2024, ПАИ

Музей Победы приглашает молодых художников из Псковской области принять участие во II Международном открытом конкурсе «Вернисаж Победы», который приурочен к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Музея Победы.

«Тема конкурса в этом году – 80-летие Победы сквозь призму искусства. Музей предлагает молодым авторам показать своё представление о героическом, судьбоносном для всего мира времени», – подчеркнули в пресс-службе.

Принять участие в конкурсе могут профессиональные художники и студенты художественных учебных заведений старше 18 лет. Конкурс проводится в трёх номинациях: скульптура, живопись и графика. Работы могут быть выполнены в любом формате и технике. Произведения авторов должны быть посвящены событиям и участникам Великой Отечественной войны и отражать взгляд автора и его чувства.

Работы принимают до 15 марта 2025 года в цифровом формате. Жюри выберут лучшие произведения, которые соответствуют тематике конкурса. Оригиналы произведений победителей будут представлены на масштабной художественной выставке в Музее Победы, которая откроется к 9 Мая.