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Происшествия

Ещё около 2,5 млн рублей лишились жители Псковской области из-за телефонных мошенников

Около 2,5 млн рублей лишились несколько жителей Пскова, Великих Лук и Псковского района после общения с телефонными мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: ПАИ

По версии следствия, гражданам звонили неизвестные лица и под разными предлогами завладели их деньгами. В частности, одним собеседникам незнакомцы предложили получить дополнительное образование в интернете, а искателям «быстрых денег» посулили дополнительный заработок за счёт инвестиций на интернет-платформах. Другим абонентам было обещано организовать оказание услуг интимного характера.

Доверившись этим аферистам, граждане потеряли в совокупности около двух с половиной миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе следствия.

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