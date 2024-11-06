Спортсмены будущего: киберсоревнования, оружие и конкурс косплея

Фестиваль по киберспортивным дисциплинам «Спортсмены будущего» проходил в выходные в Пскове. Гости мероприятия не только смогли приобщиться к киберсоревнованиям, но и посетили площадки VR-игр, робототехники, фиджитал-моделизма, настольных боёв роботов, настольных игр, реконструкторов, робо-тенниса и многие другие. Изюминкой фестиваля стал конкурс косплея.
Как проходил фестиваль «Спортсмены будущего», смотрите в фотографиях Валерии Ковалёвой и Валерии Лагуткиной.
Фото: Валерия Ковалёва, Валерия Лагуткина / ПАИ, 13:16, 06 ноября 2024, ПАИ
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