Спортсмены будущего: киберсоревнования, оружие и конкурс косплея

Фестиваль по киберспортивным дисциплинам «Спортсмены будущего» проходил в выходные в Пскове. Гости мероприятия не только смогли приобщиться к киберсоревнованиям, но и посетили площадки VR-игр, робототехники, фиджитал-моделизма, настольных боёв роботов, настольных игр, реконструкторов, робо-тенниса и многие другие. Изюминкой фестиваля стал конкурс косплея.

Как проходил фестиваль «Спортсмены будущего», смотрите в фотографиях Валерии Ковалёвой и Валерии Лагуткиной.