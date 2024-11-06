Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Два футболиста Псковской области стали лауреатами Молодёжной и Юношеской футбольных лиг

Два футболиста Псковской области стали лауреатами индивидуальных наград Молодёжной и Юношеской футбольных лиг Северо-Запада по итогам прошедшего сезона, сообщили ПАИ в пресс-службе ЮФЛ.

Владимир Макеев признан лучшим ассистентом сезона. Фото: пресс-служба ФК «Псков»

В старшей группе Юношеской футбольной лиги лучшим ассистентом сезона стал игрок клуба «Псков» Владимир Макеев. На его счету десять результативных передач в 18 играх. Интересно, что в первую пятёрку лучших ассистентов вошёл ещё один псковский футболист Руслан Павлов – он занял пятое место, сделав семь голевых передач в 18 матчах. Команда 2007 года рождения, за которую выступает Макеев, заняла пятое место в турнирной таблице.

Геннадий Никитин стал лучшим бомбардиром МЛФ. Фото: Александр Воробьёв

В великолукском «Экспрессе», выступающем в Молодёжной футбольной лиге, нападающий Геннадий Никитин второй год подряд стал лучшим бомбардиром соревнований. В нынешнем сезоне он забил десять голов в 15 играх. Великолучане заняли четвёртое место в таблице.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 ноября 2024

Спортсмены будущего: киберсоревнования, оружие и конкурс косплея
06 ноября 2024

Два футболиста Псковской области стали лауреатами Молодёжной и Юношеской футбольных лиг
06 ноября 2024

Большие электронные часы установили на стадионе «Машиностроитель» в Пскове
06 ноября 2024

Пскович выиграл серебро всероссийского командного турнира по фехтованию в Саратове
06 ноября 2024

Подведены итоги чемпионата Великих Лук по настольному теннису
05 ноября 2024

Представители Федерации зимнего плавания Псковской области успешно выступили на Кубке зимнего многоборья
05 ноября 2024

ФК «Псков» признали лидером в СЗФО по управлению, дисциплине и инфраструктуре
05 ноября 2024

Псковские хоккеисты стали призёрами межрегионального турнира в Великом Новгороде

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...