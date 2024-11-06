Два футболиста Псковской области стали лауреатами Молодёжной и Юношеской футбольных лиг

14:32, 06 ноября 2024, ПАИ

Два футболиста Псковской области стали лауреатами индивидуальных наград Молодёжной и Юношеской футбольных лиг Северо-Запада по итогам прошедшего сезона, сообщили ПАИ в пресс-службе ЮФЛ.

В старшей группе Юношеской футбольной лиги лучшим ассистентом сезона стал игрок клуба «Псков» Владимир Макеев. На его счету десять результативных передач в 18 играх. Интересно, что в первую пятёрку лучших ассистентов вошёл ещё один псковский футболист Руслан Павлов – он занял пятое место, сделав семь голевых передач в 18 матчах. Команда 2007 года рождения, за которую выступает Макеев, заняла пятое место в турнирной таблице.

В великолукском «Экспрессе», выступающем в Молодёжной футбольной лиге, нападающий Геннадий Никитин второй год подряд стал лучшим бомбардиром соревнований. В нынешнем сезоне он забил десять голов в 15 играх. Великолучане заняли четвёртое место в таблице.

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