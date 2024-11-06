Ходящая на локтях кошка Зая из псковского приюта ищет хозяев

15:57, 06 ноября 2024, ПАИ

Кошка Зая с необычной патологией передних лап ищет хозяев. Сейчас она живёт в псковском приюте «Лесопилка», сообщила руководитель приюта Вера Короткова в беседе с корреспондентом ПАИ.



Фото: приют «Лесопилка»



Фото: приют «Лесопилка»



Фото: приют «Лесопилка»



Фото: приют «Лесопилка»







Зая ходит «на локоточках» из-за радиальной агенезии, что означает отсутствие лучевой кости в передних лапах. Выжить на улице с такой патологией невозможно, но кто-то выкинул животное, которому сейчас всего около года, на верную смерть. Кошку пытались поймать около трёх недель, она жила в кустах около подъезда.

«Мы ищем кошке самых ответственных хозяев, понимающих и породу (кошка-экзотка) и все нюансы физических недостатков. Ни каких проблем с содержанием нет. Но надо помнить – ходить «на локоточках» неестественно для кошки, и она часто хочет «выпрямиться» – для этого животное носим на руках, положив передние лапки себе на плечо. Сами себя такие кошки «вытягивают», когда садятся на задние лапки и сидят как сурикаты», – отметила Вера Короткова.

Хождение по земле стирает кожу на лапах таких кошек. На дерево она не может забраться и никогда не сможет обезопасить себя от собаки, от другой кошки или от машины. А на руках у заботливого человека Зая даже начинает петь песни.

Все интересующие вопросы по поводу кошки Заи и её содержания можно задать руководителю приюта Вере Коротковой по телефону 8-911-362-31-25.