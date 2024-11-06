Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области дело о крупном мошенничестве с использованием материнского капитала поступило в суд

Дело о крупном мошенничестве с использованием материнского капитала в Псковской области поступило в Опочецкий районный суд. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

15 обвиняемых действовали в составе организованной группы. По разработанной схеме женщины, имеющие право на получение материнского капитала, должны были оформить на себя земельные участки, получить разрешение на строительство, получить целевой займ, после чего представить пакет документов в Пенсионный фонд РФ, создав условия, которые позволяют получить дополнительные меры господдержки семей. Так злоумушленникам удалось совершить хищение из федерального бюджета более 5 млн рублей.

Уголовным кодексом Российской Федерации по ч. 3 ст. 159. 2 УК РФ предусмотрено наказание в виде:

- штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет,

- принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового,

- лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

- лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Уголовное дело передано на рассмотрение судье для решения вопроса о назначении судебного заседания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 ноября 2024

Андрей Ульянов: В Пскове есть предприниматели, желающие работать на ярмарке на улице Пушкина
06 ноября 2024

С погибшим на СВО военнослужащим простились в Дедовичском районе
06 ноября 2024

3,4 млрд рублей выделено на повышение надёжности электросетей в Псковской области
06 ноября 2024

Кабинет орфанных заболеваний открылся в Псковской детской областной больнице
06 ноября 2024

Несколько дорог ремонтируют в Дно
06 ноября 2024

Псковская область помогла с капремонтом в Генической санаторной школе-интернату
06 ноября 2024

Более 200 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области
06 ноября 2024

Ходящая на локтях кошка Зая из псковского приюта ищет хозяев

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...