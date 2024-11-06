В Псковской области дело о крупном мошенничестве с использованием материнского капитала поступило в суд

16:01, 06 ноября 2024, ПАИ

Дело о крупном мошенничестве с использованием материнского капитала в Псковской области поступило в Опочецкий районный суд. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

15 обвиняемых действовали в составе организованной группы. По разработанной схеме женщины, имеющие право на получение материнского капитала, должны были оформить на себя земельные участки, получить разрешение на строительство, получить целевой займ, после чего представить пакет документов в Пенсионный фонд РФ, создав условия, которые позволяют получить дополнительные меры господдержки семей. Так злоумушленникам удалось совершить хищение из федерального бюджета более 5 млн рублей.

Уголовным кодексом Российской Федерации по ч. 3 ст. 159. 2 УК РФ предусмотрено наказание в виде:

- штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет,

- принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового,

- лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

- лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Уголовное дело передано на рассмотрение судье для решения вопроса о назначении судебного заседания.