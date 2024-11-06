Псковских школьников приглашают принять участие во всероссийском конкурсе по обмену видеооткрытками

17:19, 06 ноября 2024, ПАИ

Псковских школьников приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе по обмену видеооткрытками «Смотри, это Россия!», сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.

В этом году конкурс проходит в пятый раз и посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Принять участие могут команды трёх возрастных категорий: от шести до десяти лет, от 11 до 15 лет и от 16 до 18 лет.

Участникам необходимо снять видеоролик продолжительностью до трёх минут и загрузить его на Rutube. В видео нужно рассказать о вкладе в победу прадедов, прабабушек и современников: где они воевали, в каких сражениях участвовали, какими медалями награждены, об их героизме и подвигах, а также о том, как хранят важную семейную историю, связывающую поколения.

Регистрация на конкурс проводится до 24 ноября на портале. Режиссёры, продюсеры и блогеры проведут мастер-классы для всех зарегистрированных участников.

Победители, которые будут определены по итогам открытого голосования в декабре, получат призы.

Напомним, что впервые конкурс «Смотри, это Россия!» прошёл в 2020 году по инициативе активистов детских движений. За четыре года участниками конкурса стали более 95 тысяч человек. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения РФ, Росмолодёжи и других молодёжных организаций.