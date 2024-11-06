Судебные приставы выдворили девять иностранцев, находившихся в Псковской области нелегально
Сотрудники органа принудительного исполнения продолжают работу по выдворению иностранных граждан, находящихся на территории РФ незаконно. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Судебные приставы выдворили девять иностранцев, находившихся в Псковской области нелегально.
Иностранцы нарушили правила въезда в Российскую Федерацию либо режим пребывания или проживания в России. На основании решения суда признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 18.8 КоАП РФ, что повлекло наложение административного штрафа с административным выдворением за пределы России.
До завершения процедуры административного выдворения иностранные граждане были помещены в центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации или административному выдворению.
Судебные приставы оформили необходимые документы и препроводили иностранных граждан, подвергшихся административному выдворению, до пунктов пропуска через государственную границу России.
Судебные приставы выдворили девять иностранцев, находившихся в Псковской области нелегально
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