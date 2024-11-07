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Общество

Экспонаты из коллекции Изборского музея можно увидеть на выставке ​в Москве

8 ноября во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве откроется выставка «Русские и сето. Одна земля, общая история», где будут представлены предметы этнографии из фондовой коллекции Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск»: традиционные народные костюмы русских и сето, образцы ткачества, вышивки и кружева, предметы быта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото пресс-службы Изборского музея

Особое место в экспозиции занимают серебряные украшения женщин сето в сочетании с национальным костюмом: черным сарафаном, льняной рубахой, украшенной красными, пурпурными вставками орнамента, поражающими своей красотой и богатством.

Одними из главных экспонатов являются уникальные сетоские «боговы полотенца».

Сето – коренной малочисленный народ РФ, проживающий на территории Псковской области более 500 лет. Музей-заповедник «Изборск» бережно хранит его культуру и традиции, ведь на сегодняшний день представителей сето в Псковской области не более 250 человек.

В Изборске создана экспозиция «Русские и сето. Одна земля, общая история», работает музей-усадьба народа сето в деревне Сигово, где проходят экскурсии и мастер-классы, ежегодно при поддержке правительства Псковской области организуется Детский летний лингвистический лагерь и проходит Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи».

Открытие выставки – 8 ноября в 14:00, Москва, ул. Делегатская, 3.

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