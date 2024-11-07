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Репетиция эстрадно-джазового оркестра Псковской области прошла в БКЗ областной филармонии

Репетиция эстрадно-джазового оркестра Псковской области прошла в БКЗ областной филармонии сегодня, 7 ноября. В преддверии первого концерта под названием «Посвящение Муслиму Магомаеву» участники отрепетировали партии.

В состав оркестра вошли артисты из Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, из ансамбля русской музыки «Псков», из военных оркестров, а также молодые музыканты. После репетиции состоялась пресс-конференция, на которой обсудили дальнейшие планы развития оркестра. Как это было – в репортаже Валерии Лагуткиной.

Фото: Валерия Лагуткина, 17:55, 07 ноября 2024, ПАИ
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