Репетиция эстрадно-джазового оркестра Псковской области прошла в БКЗ областной филармонии

Репетиция эстрадно-джазового оркестра Псковской области прошла в БКЗ областной филармонии сегодня, 7 ноября. В преддверии первого концерта под названием «Посвящение Муслиму Магомаеву» участники отрепетировали партии.

В состав оркестра вошли артисты из Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, из ансамбля русской музыки «Псков», из военных оркестров, а также молодые музыканты. После репетиции состоялась пресс-конференция, на которой обсудили дальнейшие планы развития оркестра. Как это было – в репортаже Валерии Лагуткиной.