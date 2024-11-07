Десять молодых педагогов из Псковской области приняли участие в федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые»

19:33, 07 ноября 2024, ПАИ

Федеральный просветительский марафон «Знание.Первые» проходил в Москве с 4 по 6 ноября. В состав делегации Псковской области вошли активные педагоги со значительными достижениями в профессиональной и просветительской деятельности, сообщили ПАИ в ПОИПКРО.

Центральной площадкой марафона стал выставочный зал «Манеж», в котором собрались представители всех 89 регионов страны. За три дня в событиях марафона приняло участие более 25 тысяч молодых людей со всей страны.

«Разнообразные темы выступлений, лекции, мастер-классы и интерактивные задания – всё это позволяет стать активным участником мероприятия. Для меня этот марафон стал источником вдохновения для дальнейшего саморазвития», – поделилась впечатлениями заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы гимназии № 29 города Пскова Екатерина Торшина.

Первый федеральный просветительский марафон «Знание.Первые» состоялся в мае 2021 года и стал символом перезагрузки Российского общества «Знание». На протяжении четырёх лет проект зарекомендовал себя как популярная площадка для прямого общения между первыми лицами государства и молодёжью. Российское общество «Знание» провело уже семь марафонов, участниками которых стали свыше 80 тысяч человек, более 700 спикеров из числа популярных медийных лиц, профессионалов своей сферы и государственных деятелей, а трансляции набрали почти 900 миллионов просмотров. В марафоне регулярно участвуют жители новых регионов России.

«Я удивлена, насколько масштабный марафон. Несмотря на огромное количество людей, чувствуешь себя важной частью происходящего. Такие встречи объединяют. Поражает, какие искренние спикеры, как честно и открыто они отвечают даже на какие-то личные вопросы. Быть здесь – значит быть частью большого дела», – отметила учитель русского языка и литературы Пыталовской средней школы имени А. А. Никонова Жанна Назарова.