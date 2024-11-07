В Пушкиногорском районе завершаются работы в парке «Лукоморье»

20:34, 07 ноября 2024, ПАИ

В Пушкиногорском районе подходят к завершению работы в парке «Лукоморье»: в настоящее время все виды работ по основному контракту выполнены. Об этом заявила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



В парке появилась новая дорожно-тропиночная сеть, система освещения, детская игровая площадка, скейт-парк с павильоном, сцена с габионами, главный павильон.

«Проект шёл не без трудностей, но на сегодняшний день территория парка активно используется: приятно видеть в нём молодых мамочек с колясками, прогуливающихся по дорожкам людей пожилого возраста, детей и подростков, которые проводят время на детской игровой площадке или в скейт-парке. Сцена с габионами уже приняла в конце августа первое концертное выступление военного оркестра! А после недавно проведённого общерайонного осеннего субботника пространство парка ещё больше открылось и визуально расширилось! Особенно интересно парк выглядит в вечернее время, когда иллюминируют фонари освещения, болларды и подсветка павильонов», – отметила Оксана Филиппова.

После завершения основных работ по проекту и расторжения контракта с подрядчиком заключены контракты на установку дополнительных объектов в парке за счёт сэкономленных средств. Сегодня начаты работы по установке воркаут-площадки и верёвочной пирамиды. В ближайшее время дополнительно будут установлены теннисные столы, канатные конструкции для детей, парковые качели и продолжится возведение ограждения территории парка со стороны автомобильной дороги.