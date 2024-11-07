К административной ответственности привлекли ИП в Красногородском муниципальном округе

21:12, 07 ноября 2024, ПАИ

В Красногородском муниципальном округе ИП привлекли к административной ответственности за заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Красногородского района.

Прокуратура Красногородского района совместно с Государственной инспекцией труда Псковской области провела проверку соблюдения законодательства в сфере легализации трудовых отношений.

Установлено, что ИП, производящий деревянную тару, не заключал трудовые договоры с работниками. При этом фактически они выполняли трудовые функции на рабочих местах. Это противоречит требованиям статей 67, 68 ТК РФ.

В адрес ИП внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Кроме того, в отношении ИП возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 5.27 КоАП РФ. Ответственность влечёт наказание в виде штрафа в размере от пяти до десяти тысяч рублей.

По результатам дела нарушения устранены, работники трудоустроены.