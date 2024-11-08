День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников МВД отмечается в РФ

07:01, 08 ноября 2024, ПАИ

8 ноября в России отмечается День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, сообщает calend.ru.

Профессия защитника правопорядка всегда была и остается одной из самых опасных в обществе. Находясь на переднем крае борьбы с преступностью и терроризмом, сотрудники полиции и военнослужащие внутренних войск ежедневно подвергают свою жизнь огромному риску. К сожалению, не обходится без боевых потерь.

Традиционно в этот день проходят торжественные и памятные мероприятия во всех регионах страны. Сотрудники полиции вспоминают погибших товарищей и склоняют головы перед их памятью.