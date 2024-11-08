Врачи, фармацевты и ИТ-специалисты пользуются особым спросом в Псковской области

08:59, 08 ноября 2024, ПАИ

За месяц бизнес Псковской области разместил более 4 тыс. вакансий, что на 23% больше, чем в 2023 году в начале зимы, пишет hh.ru. Развивающийся кадровый дефицит заставляет бизнес становится всё более гибким. Так, местные работодатели стали чаще размещать вакансии для соискателей с инвалидностью: прирост на 16% год к году. Число новых рабочих мест для псковских школьников выросло на 75%.

Лидерами по спросу у компаний Псковской области за последние 30 дней стали врачи и фармацевты, а также ИТ-специалисты (+51% новых вакансий по сравнению с прошлым годом). На 44% вырос спрос в регионе на кадры из сферы строительства и недвижимости. Также востребованными стали геологи и геодезисты, лаборанты и другие специалисты добывающего сектора (+30% новых рабочих мест).

Остаются высоко востребованными производственники: инженеры, токари, сварщики, механики и другие (+30%). Чаще стали искать и приглашать на администраторов и офис-менеджеров (+29% новых вакансий). Выросла потребность работодателей и в сельхоз. работниках, зоотехниках, агрономах и ветврачах (+28%). В преддверии праздников и новогодних каникул высокий спрос держится на продавцах и кассирах, консультантах, мерчандайзерах и других кадрах в сфере розницы (+27%).