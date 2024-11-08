Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Врач-психиатр станет гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 8 ноября в 14:00. Гостем ведущих Алены Комаровой и Ларисы Малковой станет врач-психиатр, психотерапевт Ольга Паскарь.

Почему люди боятся психиатра? Какие психические расстройства встречаются чаще всего? Правда ли, что нет абсолютно психически здоровых людей? На какие «звоночки» надо обратить внимание и обратиться к специалисту? В каких случаях нужно идти к психиатру, а в каких — к психотерапевту? Что делать, если заметил у близкого человека признаки расстройства, но он их не осознает и отрицает?

Об этом и многом другом - в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте»: vk.com/paipskov.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 ноября 2024

Глава Пскова: Ремонтирующий школу №2 подрядчик продолжает срывать сроки
08 ноября 2024

В Пскове возложили цветы в память о погибших сотрудниках внутренних дел
08 ноября 2024

Мемориальные плиты в честь героев СВО открыли в Себеже
08 ноября 2024

Вместо звонков в псковских школах будут звучать мелодии из классических произведений
08 ноября 2024

Врач-психиатр станет гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове
08 ноября 2024

Очередная шестидневная рабочая неделя ждёт россиян в декабре
08 ноября 2024

Память погибших сотрудников внутренних дел почтили в Пскове
08 ноября 2024

В Псковском перинатальном центре появилась новая услуга

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...