Врач-психиатр станет гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове

10:00, 08 ноября 2024, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 8 ноября в 14:00. Гостем ведущих Алены Комаровой и Ларисы Малковой станет врач-психиатр, психотерапевт Ольга Паскарь.

Почему люди боятся психиатра? Какие психические расстройства встречаются чаще всего? Правда ли, что нет абсолютно психически здоровых людей? На какие «звоночки» надо обратить внимание и обратиться к специалисту? В каких случаях нужно идти к психиатру, а в каких — к психотерапевту? Что делать, если заметил у близкого человека признаки расстройства, но он их не осознает и отрицает?

Об этом и многом другом - в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте»: vk.com/paipskov.