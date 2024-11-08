Псковичи готовятся к всероссийскому «Кубку защитников Отечества»

12:00, 08 ноября 2024, ПАИ

Псковские ветераны СВО готовятся к всероссийскому «Кубку защитников Отечества», который пройдёт на федеральной территории «Сириус» с 14 по 17 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковскую область на соревнованиях представят Игорь Пучков в стрельбе из лука, Василий Могрицкий в пулевой стрельбе и Алексей Подковырин в настольном теннисе. К соревнованиям спортсменов готовят специалисты из Пскова и Великих Лук.

Сопровождать команду будет тренер Денис Смирнов. В соревнованиях примут участие ветераны СВО из более чем 60 регионов страны.

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