Посвящение в «Орлята России» прошло в Идрицкой школе

13:44, 08 ноября 2024, ПАИ

Посвящение учащихся начальных классов в «Орлята России» прошло в Идрицкой школе, пишет газета «Призыв».



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»







Мероприятие провели советник по воспитанию Светлана Силантьева, активисты «Движения первых», педагоги-организаторы, вожатые-наставники и члены школьного самоуправления. Присутствующих поприветствовала директор школы Валентина Андреева, которая отметила важность события.

После исполнения гимна России ребята произнесли клятву, что они будут хорошо учиться, помогать старшим, будут правдивыми и будут дорожить честью «орлёнка». Активисты «Движения первых» вручили детям удостоверения, символизирующие принадлежность к «Орлятам России».

Напомним, что «Орлята России» – это всероссийский проект для младших школьников по воспитанию активных граждан. Программа разработана в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» нацпроекта «Образование».