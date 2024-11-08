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Общество

Посвящение в «Орлята России» прошло в Идрицкой школе

Посвящение учащихся начальных классов в «Орлята России» прошло в Идрицкой школе, пишет газета «Призыв».

  • Посвящение в «Орлята России» прошло в Идрицкой школе
    Фото: газета «Призыв»
  • Посвящение в «Орлята России» прошло в Идрицкой школе
    Фото: газета «Призыв»
  • Посвящение в «Орлята России» прошло в Идрицкой школе
    Фото: газета «Призыв»
  • Посвящение в «Орлята России» прошло в Идрицкой школе
    Фото: газета «Призыв»

Мероприятие провели советник по воспитанию Светлана Силантьева, активисты «Движения первых», педагоги-организаторы, вожатые-наставники и члены школьного самоуправления. Присутствующих поприветствовала директор школы Валентина Андреева, которая отметила важность события.

После исполнения гимна России ребята произнесли клятву, что они будут хорошо учиться, помогать старшим, будут правдивыми и будут дорожить честью «орлёнка». Активисты «Движения первых» вручили детям удостоверения, символизирующие принадлежность к «Орлятам России».

Напомним, что «Орлята России» – это всероссийский проект для младших школьников по воспитанию активных граждан. Программа разработана в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» нацпроекта «Образование».

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