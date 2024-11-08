Псковский психотерапевт: Каждый раз знакомлюсь с чьим-то внутренним миром и будто кино смотрю

14:12, 08 ноября 2024, ПАИ

Об увлекательности своей профессии рассказала врач-психиатр, психотерапевт Ольга Паскарь в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Каждый раз знакомлюсь с чьим-то внутренним миром и будто кино смотрю. Это очень увлекательно», – признала Ольга Паскарь.

По её словам, психотерапевты никогда не диктуют, как человек должен себя вести в той или иной ситуации. «Наша задача – через вопросы навести человека на выводы. А потом человек сам научится этому способу и будет справляться сам», – отметила специалист.

«Если вы пришли к психотерапевту и слышите, что вами командуют, то это не совсем ваш специалист. Возможно, кому-то подойдёт и такой стиль общения», – добавила Ольга Паскарь.