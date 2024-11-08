О необычном страхе псковичей рассказала психотерапевт

14:28, 08 ноября 2024, ПАИ

В Пскове есть пациенты и пациентки, которые боятся мостов, рассказала врач-психиатр, психотерапевт Ольга Паскарь в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Я много лет работаю в психиатрии и психотерапии, но такого пока не встречала. Люди чувствуют, что мост немного вибрирует, раскачивается от движения машин, например, и это вызывает у них чувство паники и тревоги», – уточнила врач.

По словам специалиста, этот страх можно лечить психотерапией, но «процесс получается долгий и муторный, поэтому многие выбирают таблетку в качестве лечения».