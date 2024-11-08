Врач из Пскова: Современные пациенты психотерапевтов бредят по-новому

14:58, 08 ноября 2024, ПАИ

У современных пациентов психиатров изменилась фабула бреда, рассказала врач-психиатр, психотерапевт Ольга Паскарь в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Если лет 50 назад люди могли утверждать, что за ними следят спецслужбы, что вокруг шпионы, а вот сейчас, например, одна из моих пациенток уверена, что ее сосед сверху повесил в ее квартире камеры и транслирует ее жизнь всему миру онлайн. Раньше никому ничего подобного и в голову прийти не могло, тем более 70-летней женщине. А сейчас вот технологии развились, и в бред включаются новые элементы», – отметила врач.

Специалист пояснила, что психическое расстройство – пусть и искаженное, но отражение современного мира.

«Провоцирующие факторы психиатрических заболеваний всегда разные. Где-то это генетика, где-то жизненные потрясения – поступление в вуз, любовь, беременность, роды, развод, пенсия – и здоровая или нездоровая ответная реакция организма на них. Если вам не по себе, вы нервничаете и переживаете, плохо спите, это всегда повод обратиться к врачу. Причём сначала к психиатру, чтобы убедиться, что ты здоров и будет достаточно психотерапии. Бояться не надо, приходите и спрашивайте», – рекомендовала Ольга Паскарь.