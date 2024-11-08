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Врач из Пскова: Постоянная тревожность – повод для обращения к психиатру

Пожилых псковичей приводят к психиатру родственники, молодые приходят сами, чтобы убедиться, что с ними всё в порядке. Об этом в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказала врач-психиатр, психотерапевт Ольга Паскарь.

Фото: ПАИ

«Эта тенденция мне очень нравится. Это то, к чему мы шли годами. Ведь нам нужно заниматься профилактикой, а не разбирать последствия, когда человек уже потерял возможность учиться, работать и жить в семье и обществе», – констатировала Ольга Паскарь.

Специалист посоветовала внимательно относиться к дискомфорту и тревожности, если поводов нет, а состояние не улучшается – это повод обратиться к психиатру. «Что касается родственников, если вы замечаете нелепости и странности в поведении близкого человека, которые он не осознаёт, это тоже повод отвести человека к врачу. Близкие люди обязаны это сделать. Если человек отказывается, можно самому прийти к специалисту и просто проконсультироваться, узнать, что делать», – порекомендовала психиатр.

Однако иногда тревожность бывает на пользу, заметила специалист. «Такие люди, как только у них что-то закололо, тут же идут проверяться, поэтому реже болеют чем-то тяжелым», – добавила Ольга Паскарь.

«Кстати, меня в Пскове восхищает количество активных пожилых людей за 80, которые сами приходят ко мне на приём, и единственная их жалоба – «что-то я стал плохо спать», – обратила внимание специалист.

Она также порекомендовала тренировать мозг: изучать языки, танцевальные элементы, играть на музыкальных инструментах. «В общем любые трудности для мозга подойдут», – заключила Ольга Паскарь.

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Врач из Пскова: Постоянная тревожность – повод для обращения к психиатру

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