Многозадачность на работе может привести к невротическому расстройству, предупредила психиатр из Пскова

16:23, 08 ноября 2024, ПАИ

Многозадачность на работе подходит не всем, предупредила врач-психиатр, психотерапевт Ольга Паскарь в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«У нас сейчас это почему-то стало модно – быть многозадачным. Но человеку с одним темпераментом подойдёт последовательное решение задач, человеку с другим – быстрая смена деятельности. Слушайте себя, если вы не можете быть успешным во всех сферах, но стараетесь, это в результате приведёт к невротическому расстройству», – отметила Ольга Паскарь.

Врач также порекомендовала не пропускать отпуск. «К себе надо относиться бережно», – подчеркнула медик.