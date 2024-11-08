Для многих девушек еда становится врагом, констатировала псковский психиатр
Для многих девушек еда становится врагом, констатировала врач-психиатр, психотерапевт Ольга Паскарь в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Они ведут постоянную борьбу с собой и с едой, а так быть не должно. Не может быть еда врагом. Благодаря ей мы вообще-то живём», – напомнила Ольга Паскарь.
При этом мужчины к себе более лояльны, женщины чрезмерно завышают планку и портят себе жизнь.
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