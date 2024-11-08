Полуфиналы первенства СЗФО по волейболу прошли в Пскове

Полуфинальные матчи первенства Северо-Западного федерального округа по волейболу прошли в псковской спортшколе «Барс».

В первом матче гости из Ярославской области выиграли у команды из Коми со счётом 3:0. Это уже их пятая подряд победа на этом турнире. Волейболисты дошли до финала, не отдав своим соперникам ни одного сета. Во втором матче любимцы публики, псковские волейболисты в жарком матче уступили команде Новгородской области – 2:3. Всего в соревнованиях участвуют девять коллективов из различных регионов Северо-Запада России.